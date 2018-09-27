На Ярославском НПЗ вспыхнул пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле загорелись две установки по очистке бензина, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На нефтеперерабатывающем заводе по адресу: Московский проспект, 130 горят две установки по переработке бензина», – передает его слова РИА «Новости».

Позже источник сообщил, что открытое горение на двух установках по переработке бензина ликвидировано. Площадь пожара и информация о пострадавших пока уточняется.