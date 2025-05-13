Модный дом Dior сообщил об утечке данных клиентов

Dior сообщил об утечке данных клиентов без финансовой информации

Tекст: Ирма Каплан

Французский дом моды Christian Dior сообщил о взломе аккаунтов и несанкционированном доступе к информации клиентов, о чем 12 мая уведомили клиентов, чьи аккаунты пострадали, пишет Global Times.

«Недавно мы выявили нарушение безопасности, которое привело к несанкционированному доступу к определенным данным, которые мы храним, включая информацию о клиентах. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли меры по ее устранению», – рассказал представитель Dior в комментарии Global Times.

По данным Dior, инцидент произошел 7 мая, когда злоумышленники получили доступ к информации, включая имена, пол, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса, суммы покупок и предпочтения покупателей.

В уведомлении клиентам было сказано, что реквизиты банковских счетов, IBAN и данные кредитных карт не были затронуты.

В компании сообщили, что расследование продолжается и дополнительные детали будут сообщены непосредственно пострадавшим клиентам по телефону.

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