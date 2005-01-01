На могиле уфимки установили надгробие в виде iPhone из гранита

Жительница Уфы Рита Шамеева, умерла в 2016 году, спустя два года ее отец установил на ее могиле надгробный памятник в виде iPhone.

«Надгробная плита установлена на участке захоронения 25-летней Риты Шамеевой в Уфе. Она сделана из гранита и выполнена в форме черного iPhone», – сообщает Daily Mail

Причины смерти девушки неизвестны, к тому же ее близкие редко общаются с журналистами. По их признанию, девушка умерла после долгой болезни.

«Когда эти телефоны только начали завозить в Россию, она начала работать в этой сфере. Занималась вопросами, связанными с поставками, ремонтами этой техники, все знакомые за телефонами обращались к ней», – сообщили изданию близкие девушки, уточнив. Что она много путешествовала, и была очень активной.

Дизайнер Павел Калюк создал надгробный памятник в качестве рекламы.

«Мы начали делать памятники только для того, чтобы привлечь внимание», – сказал он, но после выставки его работ на похоронной выставке в Новосибирске поступил заказ на причудливые надгробия.