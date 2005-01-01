Украинского футболиста отругали за русский язык

Глава департамента по связям с общественностью киевского «Динамо» Николай Несенюк раскритиковал выступающего за «Вест Хэм Юнайтед» украинского футболиста Андрея Ярмоленко за интервью на русском языке.

Несенюк отметил, что Ярмоленко разговаривал с журналистами из английских СМИ по-английски. «Ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь», – написал он в Facebook.

Он отметил, что считает футболиста патриотом Украины, и удивляется, почему тот разговаривает с украинскими журналистами по-русски, хотя прекрасно знает украинский.

«Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе. Нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине», – заявил Несенюк.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала власти Львовской области активно привлекать полицию для соблюдения запрета на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».