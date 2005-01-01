Ницой призвала привлечь полицию к борьбе с русским языком

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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США»

Цена войны в Ираке - 7 триллионов долларов плюс «миллионы жизней»Фото: Chris Helgren/Reuters
Дональд Трамп назвал главную, на его взгляд, историческую ошибку США – «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». В данном случае хозяин Белого дома лукавит, возможно – неосознанно. Ведь война в Ираке – логичное следствие совсем другой ошибки, которую раз от разу повторяли десятки президентов США. Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Китай купил государство в Африке

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения Фото: Amr Dalsh/Reuters
Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
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Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Ницой призвала привлечь полицию к борьбе с русским языком

             21 сентября 2018, 14:19
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Ласнов

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          Украинская писательница Лариса Ницой призвала власти Львовской области активно привлекать полицию для соблюдения запрета на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

          «Это очень позитивно повлияет как на Львовскую область, так и, надеюсь, на всю Украину, и вся страна это поддержит. Кроме самого решения обязательно надо разработать механизм его реализации. Само решение, то, что мы его обсуждаем – уже очень позитивно... Более того, я надеюсь, что его донесут до полиции, потому что, скорее всего, надо будет вызывать полицию на такие случаи нарушений», – цитирует «Обозреватель» Ницой.

          По ее словам, чтобы увеличить уровень «украинизации», книги на русском языке жечь не нужно. «А вот российскую музыку, группу или певца... Я бы зашла в кафе и попросила бы выключить и поменять на нашего, украинского исполнителя. Это мы делаем уже много лет и этого мы требуем», – заявила писательница.

          Правоохранительные органы, по ее мнению, должны «однозначно» реагировать на нарушение языкового моратория.

          «Согласно конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния – суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция – один из таких инструментов», – подчеркнула Ницой.

          Она также выразила надежду, что жители Львовской области «очень позитивно оценят» запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

          «На самом деле, это надо было делать очень давно. Через русский язык к нам приходит русская культура, люди читают российские книги, слушают российские песни, смотрят российские фильмы и пребывают в российском информационном поле», – пояснила писательница.

          По ее мнению, «украиноязычный продукт давно создан». «Вы просто, говорю, живете в другом информационном поле, которое привязано к вашему русскому языку. А если мы сузим информационное поле, вы перейдете на украиноязычное общение, попадете в украинское информационное поле и будете знать, какие у нас актеры, какие герои, какие книги, фильмы спектакли», – считает она.

          В среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

          Ранее Ницой раскритиковала решение министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку. Также она называла русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».


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