Ницой призвала привлечь полицию к борьбе с русским языком

Украинская писательница Лариса Ницой призвала власти Львовской области активно привлекать полицию для соблюдения запрета на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

«Это очень позитивно повлияет как на Львовскую область, так и, надеюсь, на всю Украину, и вся страна это поддержит. Кроме самого решения обязательно надо разработать механизм его реализации. Само решение, то, что мы его обсуждаем – уже очень позитивно... Более того, я надеюсь, что его донесут до полиции, потому что, скорее всего, надо будет вызывать полицию на такие случаи нарушений», – цитирует «Обозреватель» Ницой.

По ее словам, чтобы увеличить уровень «украинизации», книги на русском языке жечь не нужно. «А вот российскую музыку, группу или певца... Я бы зашла в кафе и попросила бы выключить и поменять на нашего, украинского исполнителя. Это мы делаем уже много лет и этого мы требуем», – заявила писательница.

Правоохранительные органы, по ее мнению, должны «однозначно» реагировать на нарушение языкового моратория.

«Согласно конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния – суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция – один из таких инструментов», – подчеркнула Ницой.

Она также выразила надежду, что жители Львовской области «очень позитивно оценят» запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

«На самом деле, это надо было делать очень давно. Через русский язык к нам приходит русская культура, люди читают российские книги, слушают российские песни, смотрят российские фильмы и пребывают в российском информационном поле», – пояснила писательница.

По ее мнению, «украиноязычный продукт давно создан». «Вы просто, говорю, живете в другом информационном поле, которое привязано к вашему русскому языку. А если мы сузим информационное поле, вы перейдете на украиноязычное общение, попадете в украинское информационное поле и будете знать, какие у нас актеры, какие герои, какие книги, фильмы спектакли», – считает она.

В среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

Ранее Ницой раскритиковала решение министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку. Также она называла русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».