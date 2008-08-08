Писательницу Ницой возмутил «пропагандистский» учебник русского языка

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала решение министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку.

«Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах», – написала Ницой на своей странице в Facebook.

Писательница особенно раскритиковала статьи о гербе и гимне России, в которых говорится о двуглавом орле – «птице гордой и хищной», с которой «воевать опасно».

Кроме того, Ницой не понравилось, что министерство образования и науки Украины рекомендует использовать этот учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения.

«Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки», – возмутилась Ницой.

Писательница уже заявила, что подаст жалобы в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру, а также попросила народных депутатов немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.

Ранее Ницой назвала русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».