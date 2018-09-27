Нефть подорожала на ожиданиях вступления в силу санкций США против Ирана

В четверг утром мировые цены на нефть уверенно растут на фоне ожидания вступления в силу санкций США против Ирана в начале ноября, что приведет к сокращению поставок черного золота из страны, следует из данных торгов.

По данным на 7.54 мск, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% – до 81,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 1,2% – до 72,43 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания грядущего вступления в силу санкций США против Ирана.

Вашингтон, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Тегераном, восстанавливает санкции против Ирана; ограничения в отношении энергетического сектора вступят в силу в начале ноября.

В США заявили о цели довести экспорт иранской нефти до нуля. По данным МЭА, в июле страна импортировала 1,9 млн баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей ниже уровня в мае.

Аналитики банка Mitsubishi UFJ Financial Group заявили, что факторы для повышения цен делают все более реальным сценарий достижения нефтью марки Brent отметки 100 долларов за баррель, передает Reuters.

Росту цен способствуют и данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 1,9 мл баррелей, или на 0,5%, до 396 млн баррелей.

При этом аналитики ожидали снижения запасов – на 1,28 млн баррелей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает нынешние цены на нефть завышенными.