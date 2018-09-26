Петербург и Берлин свяжет прямая железная дорога

Прямое железнодорожное сообщение появится между Берлином и Санкт-Петербургом, сообщили в министерстве транспорта Германии.

Железную дорогу не нужно будет строить – путь пройдет через Калининград с использованием уже существующих веток в Польше и Прибалтике, сообщают «Известия».

Сейчас из Петербурга в Берлин по железной дороге можно добраться только с пересадкой в Москве, на поездку уходит 32 часа. Сложно добраться и из Берлина в Калининград: необходимо сделать две пересадки.

Появление прямого сообщения позволит привлечь в Россию туристов, а также почти в два раза сократит дорогу между Санкт-Петербургом и Калининградом.

В декабре 2017 года Российский экспортный центр приступил к изучению возможности запуска транскитайского поезда во Вьетнам.