Глава комитета Совфеда: России следует создать бесполетную зону в Сирии

Чтобы избежать трагедий, подобных гибели Ил-20, в Латакии над территорией военной базы России следует создать бесполетную зону, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Следует создать бесполетную зону и объявить во всеуслышание, что любые несанкционированные объекты, замеченные в воздушном пространстве над Хмеймимом, будут уничтожаться безоговорочно», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, которые подтверждают вину Израиля в крушении самолета. Ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20. Израиль настаивает на своей версии событий.

В понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300 – таким образом, замороженный в 2013 году по просьбе Израиля контракт будет исполнен как ответная мера на гибель Ил-20 по вине израильских самолетов.