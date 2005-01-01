Эксперт: Власть направила протест с улицы на избирательные участки

«Властям удалось, с одной стороны, сохранить чистоту процедуры выборов, а с другой – не допустить массового уличного протеста, своего рода второй Болотной, как этого хотелось многими доморощенным гапонам», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя результаты выборов в Хабаровске и Владимире.

По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, «были опасения, что под давлением популистов люди наденут на голову кастрюли и начнут скакать, как в соседней стране, и этим воспользуются зарубежные спонсоры».

«Но властям удалось направить протест с улиц на избирательные участки в Единый день голосования. Это своего рода такое айкидо, когда вы, используя энергию противника, выбираете единственное точное движение, причем не причиняя вреда ни себе, ни оппоненту», – пояснил Мартынов.

«С точки зрения государства ценнее не продвижение партийных брендов, а качество управления. Избиратели кого хотели – того и выбрали. И теперь вновь избранные губернаторы должны проявить свои способности в ближайшее время. Если не справятся – будут уволены и будут назначены новые выборы. Справятся – значат встроятся в общую систему управления государством», – добавил эксперт.

«Сейчас неважно, кто от какой партии баллотировался. Главное, что из себя представляет тот или иной управленец. Это новый стиль управления государством», – резюмировал Мартынов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал во втором туре выборов губернатора Владимирской области 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, действующую главу региона, выдвинутую партией «Единая Россия».

Ранее стало известно, что во втором туре выборов губернатора Хабаровского края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набрав 69,57% голосов.