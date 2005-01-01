Подсчитаны первые голоса во втором туре выборов главы Хабаровского края

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во втором туре выборов главы региона лидирует после обработки 0,63% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

По итогам подсчета первых голосов Шпорт набирает 72,84%, его конкурент, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, – 25,86%, передает РИА «Новости».

В Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора. В первом туре победителя выявить не удалось, во второй тур с близким друг к другу результатом вышли Шпорт и Фургал.

По данным exit-poll, победу на выборах одерживает действующий глава региона Шпорт с результатом 57% голосов.