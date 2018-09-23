Подана заявка на регистрацию химического бренда Petroff & Boshiroff

Компания «Золотой бренд» подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, зарегистрированный товарный знак планируется передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении в Солсбери.

Товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №1-45, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Под новым брендом можно будет продавать химические препараты промышленного и научного назначения, духи, парфюмерные изделия, одежду и аксессуары. Кроме того, под этим товарным знаком смогут работать туристическое или охранное агентства, а также фитнес-клуб или бар.

Представитель компании «Золотой бренд» сообщил, что после регистрации товарный знак планируется передать самим Петрову и Боширову.

Напомним, британские власти обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова в якобы имевшем место отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Россияне дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».