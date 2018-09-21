Оппозиция Польши решила привлечь избирателей обещанием сотрудничать с Россией

Оппозиционная группа Гражданская коалиция в случае прихода к власти восстановит малое приграничное сотрудничество между Россией и Польшей, заявил экс-глава МИД Польши Гжегож Схетина.

Об этом Схетина заявил в польском городе Эльблонг, где он поддерживает кандидата от коалиции на пост местного мэра, передает RT со ссылкой на Do Rzeczy.

Схетина заявил, что партия «Право и справедливость» заблокировала такое сотрудничество, когда получила власть.

«Что им мешало?» – возмутился Схетина, отметив, что прежде «предприниматели, бизнес, туристы могли нормально функционировать». При открытой границе «было легче общаться», так что польские магазины и автосервисы могли зарабатывать, сказал он, пообещав изменить нынешнее положение дел.

Схетина обещал, что Польша и Россия «вернутся к нормальным добрососедским отношениям», если представитель Гражданской коалиции «войдет в МИД». Политик заявил, что «малое приграничное сотрудничество» будет восстановлено.