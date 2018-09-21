В Кремле высказались на тему «санкционной истерики» США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «санкционная истерика» Вашингтона наносит вред непростым взаимоотношениям с Москвой.

«Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможность им трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, новые санкции США наносят вред отношениям, которые и так находятся не в лучшем состоянии.

«Эти действия являются: враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, скажем так, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям», – отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что новые санкции не стали новостью для России, так как к ним успели подготовиться. «Было время уже проанализировать угрозы. И было время с тем, чтобы минимизировать определенные риски, которые, несомненно, возникают с этими действиями Вашингтона», – подчеркнул он.

По мнению Пескова, санкции Вашингтона – это «недобросовестная конкуренция». «Нечестная конкуренция, попытка вот этими нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей – а вы знаете, что продукция российского ВПК, она не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», – пояснил представитель Кремля.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются очередным проявлением нечистоплотной конкуренции.

В четверг в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором». Москва заявила, что США вводят все новые антироссийские санкции по причине отсутствия результата предыдущих ограничительных мер.