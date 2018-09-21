«Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в футбольной Лиге Европы

Матч группового этапа футбольной Лиги Европы между «Копенгагеном» и «Зенитом» завершился ничьей.

Датский клуб играл дома, матч на стадионе «Паркен» завершился со счетом 1:1. Мячи забили Роберт Мак («Зенит») и Пиерос Сотириу («Копенгаген»), пишет «Чемпионат».

Следующий матч «Зенит» проведет на своем поле. Игра с пражской «Славией» состоится в Санкт-Петербурге 4 октября.