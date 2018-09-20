ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в футбольной Лиге чемпионов

Футбольный матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией Пльзень» и ЦСКА завершился вничью, сообщают СМИ.

Игра на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене завершилась со счетом 2:2. В первом тайме Михал Крменчик забил два гола в ворота Игоря Акинфеева.

ЦСКА отыгрался во втором тайме, причем сравняли счет с пенальти на 95-й минуте, пишет «Чемпионат».

В группе G лидирует мадридский «Реал», «Виктория» и ЦСКА занимают второе место, «Рома» замыкает таблицу.