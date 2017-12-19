Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны

Муниципалитет Вероны принял решение лишить главу украинского государства Петра Порошенко звания почетного гражданина города, сообщил член городского совета Вито Коменчини.

Он пояснил, что данное решение «вступает в силу немедленно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Italia

Ассоциация дружбы России и итальянской области Венето сообщила, что за лишение Порошенко звания почетного гражданина проголосовали 30 членов совета, против выступили три человека.

Порошенко получил звание почетного гражданина Вероны в 2016 году после того, как городу были возвращены 17 шедевров живописи, похищенные из веронского музея и обнаруженные на Украине.

Но жители и общественные организации сочли решение горсовета Вероны поспешным. Власти Украины подверглись критике за политику в Донбассе.