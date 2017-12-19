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НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России
Почему в Приморье отменили результаты выборов
Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии
Украина встала на путь тотального геноцида русского языка
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Государством тоже надо уметь пользоваться
Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...
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Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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