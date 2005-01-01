В штабе Тарасенко ответили на вопрос об участии в новых выборах главы Приморья

После решения ЦИК признать недействительными результаты выборов в Приморье кандидат в губернаторы и действующий врио главы региона Андрей Тарасенко несколько раз менял свое мнение относительно участия в новом голосовании. В пресс-службе Тарасенко газете ВЗГЛЯД ответили на вопрос о его решении участвовать в новых выборах.

«Пока не могу вам на этот вопрос ответить. Давайте подождем до понедельника, и, я думаю, там прояснится ситуация уже», – заявили газете ВЗГЛЯД в штабе Тарасенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сначала после предложения ЦИК признать недействительными результаты второго тура выборов в Приморье Тарасенко сказал: «Я уже не буду участвовать в выборах». Не прошло и получаса, как он признался на митинге: «На третий тур надо идти». Но едва сойдя с трибуны, Тарасенко сказал журналистам буквально следующее: «Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я хочу работать. Если нету такого желания (у избирателей), я могу работать и в другом месте». Кроме того, он заявлял, что «изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае».

Напомним, краевой избирком признал недействительными выборы в Приморье. Накануне с такой рекомендацией выступила Центральная избирательная комиссия (ЦИК); Кремль также поддержал требование ведомства. Новые выборы в регионе состоятся не позднее 16 декабря.