Петросян сказал, чего не хватает российским СМИ

По словам юмориста Евгения Петросяна, российским СМИ не хватает добра.

«Сегодня мы принимали участие в телепередаче «Привет Андрей», эфир которой состоится в будущую субботу. Я счел своим долгом прийти на эту передачу, потому что она посвящена моему другу и соратнику Михаилу Николаевичу Задорнову. Получилось очень душевно и тепло. А именно добра и не хватает нашим СМИ», – написал Петросян на своей странице в Instagram.

Такое заявление он сделал после съемок на передаче Андрея Малахова.

Он также разместил совместный снимок с астрологом Павлом Глобой, коллегой Региной Дубовицкой и лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее сообщалось, что Петросян вместе с судебными приставами начал опись совместно нажитого с супругой Еленой Степаненко имущества в квартире в Москве.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.