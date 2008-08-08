Петросян впервые после объявления о разводе смог попасть в свою квартиру

Артист Евгений Петросян вместе с судебными приставами начал опись совместно нажитого с супругой Еленой Степаненко имущества в квартире в центре Москвы, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Жорин рассказал, что «впервые после начала судебного разбирательства Евгению Петросяну в сопровождении судебных приставов удалось попасть в собственную квартиру для проведения описи имущества, подлежащего разделу», передает ТАСС.

Он добавил, что удалось добиться начала описи «всего имущества, о котором мы заявляли длительное время». Степаненко и ее адвокат Елена Забралова были уведомлены о процессе, однако он начался без них.

Квартира, о которой идет речь, расположена в центре Москвы. В ней находится большая часть спорного имущества.

Стоимость квартиры составляет около 50% от стоимости всего совместно нажитого имущества супругов.

Напомним, бракоразводный процесс артистов проходит в Хамовническом суде с 6 августа. О причине расставания официально не сообщается.

В сентябре Жорин заявлял, что Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга. В свою очередь Забралова заявляла о «потоке лжи» Петросяна.