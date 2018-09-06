Степаненко заподозрили в попытках помешать новому браку Петросяна

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что жена артиста Елена Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга.

«По моему мнению, она опасается, что он может вступить в новый брак. Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить», – сказал Жорин, передает РИА «Новости».

Адвокат также заявил, что в ходе бракоразводного процесса жена артиста Елена Степаненко отказалась принять на ответственное хранение совместно нажитое с ним имущество.

«Степаненко в рамках судебного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все движимое имущество и культурные ценности: картины, статуэтки, книги и фильмы. В связи с тем, что решение о передаче на хранение Степаненко и наложение ареста на все движимое имущество суд принял на основании ее ходатайства, то исполнительный лист был передан на руки ее представителям», – сказал Жорин, передает ТАСС.

По его словам, представители Степаненко передали лист судебному приставу, который возбудил исполнительное производство. Потом на основании их заявления пристав окончил это производство.

Адвокат добавил, что представитель истца ранее попросил суд об аресте движимого имущества семьи и передачи его Степаненко на хранение. В процессе исполнения этого ходатайства «она сама же и отказалась от его исполнения», подчеркнул Жорин.

Также, по его словам, Хамовнический суд Москвы отказался выделить в отдельное производство иск о разводе, «поскольку Степаненко возражала против этого». Юрист считает, что это может свидетельствовать о непоследовательности позиции супруги Петросяна и возможном злоупотреблении права.

Ранее Степаненко при разделе имущества в ходе бракоразводного процесса с Евгением Петросяном потребовала сохранить за собой раритетные оккультные книги.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.