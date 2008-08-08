Степаненко затребовала себе «Оккультизм и сексуальность»

Юмористка Елена Степаненко при разделе имущества в ходе бракоразводного процесса с Евгением Петросяном потребовала сохранить за собой раритетные оккультные книги, рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя ряд древних оккультных трудов, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска «Оккультизм и сексуальность», – цитирует адвоката Петросяна ТАСС.

Степаненко, по его словам, также претендует на выпущенную в 1898 году книгу «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля, а также «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул» Николая Познанского, «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна от 1910 года и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека от 1914 года.

Оценочная стоимость обсуждаемых книг, по данным источника, на аукционах может достигать 3 млн рублей.

Во вторник адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что Елена Степаненко затягивает бракоразводный процесс, потому что передумала разводиться.

Ранее Елена Степаненко потребовала включить наручные часы Евгения Петросяна в список имущества, которое должно быть разделено при разводе. Сергей Жорин говорил, что Евгений Петросян готов не делить, а просто подарить Степаненко картину «Дуб», которую она покупала сама.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.