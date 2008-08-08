Адвокат Петросяна раскрыл тайный замысел Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин полагает, что его супруга Елена Степаненко просто затягивает бракоразводный процесс, потому что передумала разводиться.

«Елена Степаненко не заинтересована разводиться с Евгением Вагановичем. Уверены, что она передумала, то есть теперь ее задача затянуть судебный процесс как можно дольше и как можно дольше оставаться женой Петросяна», – приводит слова Жорина ТАСС.

Таким образом, по мнению юриста, Степаненко рассчитывает заставить Петросяна «либо передумать разводиться, либо согласиться на ее имущественные требования».

Сергей Жорин отметил, что на последнем заседании в Хамовническом суде столицы сторона Петросяна заявила ходатайство о выделении в отдельное производство требований о расторжении брака, поскольку «раздел имущества может занять годы», а само же расторжение брака, по мнению адвокатов, займет не более трех–четырех месяцев.

«То есть на следующем заседании станет очевидно, для чего в суд пришла Степаненко: чтобы защитить свои права или нарушить права Петросяна», – констатировал юрист.

Напомним, 16 августа стало известно, что юмористка Елена Степаненко попросила включить часы Евгения Петросяна в список имущества, которое должно быть разделено при разводе. Ранее адвокат Сергей Жорин говорил, что Петросян готов не делить, а просто подарить Степаненко картину «Дуб», которую она покупала сама.

Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сначала сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, общая стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Позже адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.