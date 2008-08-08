Адвокат Степаненко рассказала о «потоке лжи» Петросяна

Елена Степаненко устала терпеть «поток лжи», который лился на нее со стороны юмориста Евгения Петросяна, заявила адвокат артистки Елена Забралова.

«Ей очень больно сейчас, больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе», – цитирует Забралову НТВ.

Она отметила, что причина расторжения брака всем известна: «Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницами сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», – сказала она.

Сейчас о мировом соглашении между супругами речи не идет, отметила адвокат, так как это даст Петросяну шанс оставить Степаненко ни с чем. На все имущество наложен арест.

По словам Забраловой, заявления стороны Петросяна о том, что Степаненко требует 80% имущества, не соответствуют действительности, – изначально артистка требовала менее 50%.



В четверг Забралова рассказала, что Степаненко сожалеет о травле, развернутой против нее со стороны представителя Петросяна, и что за все время бракоразводного процесса артистка «сохраняла его имидж и не сказала ни одного плохого слова».

Ранее в четверг Сергей Жорин заявлял, что Елена Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга.