Степаненко пожаловалась на травлю

Кампания по дискредитации Елены Степаненко началась со стороны СМИ и представителя ее мужа Евгения Петросяна, сообщила адвокат артистки Елена Забралова.

Забралова отметила, что Степаненко за все время бракоразводного процесса «не дала ни одного комментария, вела себя достойно, сохраняла его имидж и не сказала ни одного плохого слова», передает РИА «Новости».

«Началась компания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля», – сказала Забралова.

Адвокат посоветовала представителю Петросяна Сергею Жорину «думать, прежде чем делать заявления о несуществующих поклонниках и требованиях».

Ранее в четверг Сергей Жорин заявлял, что Елена Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга.

До этого Жорин сообщал, что Степаненко при разделе имущества потребовала сохранить за собой раритетные оккультные книги и попросила включить часы Евгения Петросяна в список подлежащего разделу имущества.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака.