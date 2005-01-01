Спутник снял результаты авианалета Израиля на Сирию

Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал сделанные спутником Израиля снимки, демонстрирующие, как сообщается, последствия израильского авианалета, в результате которого в Сирии потерпел крушение российский Ил-20.

Снимок от 18 сентября запечатлел разрушенное здание 155х35 м, окруженное другими постройками, которые, видимо, не получили серьезных повреждений. ISI заявляет, что на фото – «склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии». Как заявила компания, склад «полностью уничтожен», передает РИА «Новости».