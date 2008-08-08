Поклонская назвала имя убийц Захарченко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская после прощания с погибшим в результате взрыва в Донецке Александром Захарченко назвала имя убийц главы провозглашенной республики.

Поклонская заявила, что Захарченко является настоящим героем России, положившим жизнь за свою родину и русский Донбасс. «Он останется в памяти настоящим героем, на которого нужно равняться. Это подлое убийство, циничное, трусливое могли совершить только позорные шакалы – вот такими они вошли в историю. Неважно кто, но имя у них одно – трусливые позорные шакалы», – заявила Поклонская. Видео ее обращения опубликовал паблик WarGonzo.

Попрощаться с Захарченко прибыл и глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что в лице лидера ДНР потерял друга, а Донбасс лишился защитника. «Нас этим не испугаешь, мы будем продолжать свое дело. Родителям низкий поклон, спасибо им за то, что вырастили такого сына», – заявил он.

Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, в воскресенье похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города. Там же покоятся боевые товарищи лидера Донбасса – Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви). В Кремле заявили, что Захарченко был предательски убит, последствия будут неизбежными.