Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета приостановили

В Иркутской области решено приостановить до утра поиски вертолета Ми-8 с воздуха в связи с наступлением темноты, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

«На сегодня поисковые работы приостановлены, завтра они будут продолжены», – передает слова представителя МЧС ТАСС.

В понедельник спасатели намерены увеличить группировку для поисков вертолета – для этого будут привлечены четыре борта Ми-8 и Ан-26 из Иркутска.

«Проанализировав различные данные, зона поисков завтра будет поделена на несколько секторов для каждого воздушного судна. Будем смотреть на костры и иные следы», – сказали в поисковом отряде.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области перестал выходить на связь и пропал с радаров вертолет Ми-8, на борту которого были три человека. Вертолет принадлежит компании «Ангара», он вылетел на проведение аэрофотосъемки.