В Иркутской области пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, который выполнял геологическую разведку в Иркутской области, не вышел на связь, на борту было три человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ми-8 вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. В установленное время экипаж не вышел на связь», – передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

По его словам, на борту вертолета было три человека.

Позже стало известно, что Ми-8 принадлежал компании «Ангара», он вылетел на проведение аэрофотосъемки, однако пропал с радаров и не вышел на связь, передает ТАСС.