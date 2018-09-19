В Австрии задержали украинца, ограбившего дом в одних трусах

Австрийские полицейские задержали гражданина Украины, влезшего в чужой дом в Зальцбурге в одних трусах, сообщает Krone Zeitung.

В конце июня гражданин Украины в одних трусах разбил окно и проник в чужой дом, передает RT. Мужчину спугнул владелец дома, после чего украинец выпрыгнул из окна на улицу и уехал с места преступления на велосипеде.

Поймать злоумышленника удалось через три месяца благодаря отпечаткам пальцев и экспертизе ДНК.

В полиции сообщили, что украинец перед побегом успел похитить драгоценности на сумму 1,3 тыс. евро. После задержания 28-летний мужчина признался в проникновении в чужой дом.

При этом он утверждает, что ничего не украл. Украинец уверяет, что забрался в жилище, чтобы поспать. Задержанный не смог объяснить стражам правопорядка, почему он был в одних трусах.