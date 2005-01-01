Уроженка России рассказала подробности отравления в Солсбери

Пострадавшая от отравления в Солсбери уроженка России Анна Шапиро рассказала, как она с мужем Алексом Кингом оказалась в ресторане и что там произошло.

Шапиро вместе с мужем приехала в деревню у Солсбери в воскресенье. Им посоветовали пойти в ресторан Prezzо, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

В ресторане Шапиро заказала флорентийскую пиццу, а ее муж – морского окуня, овощи и картофель. «Еще мы заказали два бокала белого вина», – добавила она.

Через некоторое время Кингу стало плохо и он вышел в туалет. Потом она увидела его лежащим на полу в туалете с идущей изо рта пеной.

«Я побежала вниз на помощью. Я была в панике», – сказала она.

Позже она тоже почувствовала себя плохо.

Пару госпитализировали. Шапиро выписали в понедельник. Сейчас за ней присматривает полиция. Кинга сначала ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в сознание.

Источники издания полагают, что причиной отравления пары мог быть стрихнин.

Шапиро также рассказала изданию, что родилась в Нижнем Новгороде, но сейчас не является российской гражданкой – в 2006 году она получила гражданство Израиля, а спустя два года переехала в Лондон.

Напомним, во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане в Солсбери.

Ранее появились сведения о критическом состоянии мужчины, который в воскресенье вечером почувствовал себя плохо за ужином. Ресторан решили закрыть.

Город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».