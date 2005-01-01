Илон Маск отправит к Луне японского миллиардера

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится в организуемый SpaceX полет к Луне, сообщил владелец компании Илон Маск.

Имя Маэдзавы Маск объявил на специальной церемонии в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Стоимость полета не раскрывается. Сообщалось, что Маэдзава уже внес предоплату, а также купил места для еще шести-восьми человек.

«В 2023 году в качестве хозяина (полета) я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне», – сказал Маэдзава. Он также выразил благодарность организаторам полета за возможность воплотить мечту.

В то же время Маск не исключил, что сам тоже может полететь к Луне. «Что касается того, чтобы мне полететь, я не уверен, но, может, я приму участие в этом путешествии», – сказал он.

Он также сообщил, что полет, который займет четыре-пять дней, опасен, и нужно быть «очень храбрым», чтобы решиться на это.

Строительство транспортной системы для полета к Луне, BFR (Big Falcon Rocket), которая, по предварительным оценкам, обойдется в 5 млрд долларов, уже началось.

«Это необыкновенно большая ракета, в ней куча передовых технологий, и мы не можем быть на 100% уверены, что сможем добиться успеха в том, чтобы она полетела, нет уверенности на 100%, это, думаю, вероятно, но не наверняка. Мы сделаем все, чтобы она полетела настолько скоро, насколько можем и настолько безопасно, насколько можем», – отметил Маск.

В июне сообщалось, что компания SpaceX решила перенести туристический полет к Луне как минимум на середину 2019 года.

В феврале 2017 года SpaceX пообещала отправить двух туристов в путешествие вокруг Луны в 2018-м.