Германия высказалась относительно позиции Лондона по делу Скрипалей

Правительство Германии полностью доверяет британской оценке инцидента в Солсбери, не видит причин сомневаться в ее правильности, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Я могу в общем сказать, что мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых являются сотрудниками российской военной разведки и эта операция, с высокой долей вероятности, была одобрена на правительственном уровне», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что у Берлина «нет причин» сомневаться в сведениях, которые предоставили им британские партнеры.

«Это наша принципиальная позиция», – добавила Адебар.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Лондон сразу бездоказательно обвинил в отравлении Россию. Только недавно были названы «подозреваемые» в отравлении – Александр Петров и Руслан Боширов, которые позже дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.