Кремль назвал предпочтительный вариант разрешения ситуации с УПЦ

Предпочтительным для Москвы вариантом разрешения ситуации с требованием предоставления автокефалии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата является сохранение единства православного мира, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, для Москвы и, собственно, для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий – это сохранение единства этого православного мира», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле следят за проходящим внеочередным заседанием cвященного синода Русской православной церкви. Сообщения о возможных решениях церкви на Украине представитель Кремля назвал тревожными и выразил обеспокоенность в этой связи.

«Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это межцерковные дела, государство не может в них вмешиваться», – заключил Песков.

В пятницу священный синод РПЦ начал экстренное заседание по ситуации на Украине.

В Московском патриархате заявляли, что раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам или даже превзойти Великий раскол 1054 года между православной и католической церквями.

В среду Константинополь сообщил о начале создания независимой церкви на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, на каких союзников может рассчитывать РПЦ.