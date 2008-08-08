В РПЦ оценили угрозу раскола в мировом православии

Раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам или даже превзойти Великий раскол 1054 года между Православной и Католической церквами, заявили в Московском патриархате.

Секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук заявил «Интерфаксу», что в нынешнем расколе будет задействовано куда большее число людей, поскольку в сравнении с XI веком ощутимо выросла численность населения. «Таким образом, по своим масштабам и драматизму новый раскол будет существенно острее», – уверен он.

Протоиерей уверен, что сейчас может произойти нечто похожее на раскол 1054 года, когда христианская Церковь разделилась пополам. «Русская церковь – это никак не меньше половины всего православного христианства», – подчеркнул он.

Он заверил, что Московский патриархат «будет делать все, чтобы защитить своих прихожан», притом что «разгул насилия и хаос действительно реальны».

Ранее Русская православная церковь выразила готовность поддержать межцерковные инициативы с целью предотвращения раскола мирового православия.

В среду Константинополь сообщил о начале создания независимой церкви на Украине.