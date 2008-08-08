Священный синод РПЦ начал экстренное заседание по ситуации на Украине

Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) началось под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре.

По данным источников ТАСС, заседание будет посвящено ситуации на Украине.

Постоянными членами синода являются митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Астанайский и Казахстанский Александр, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и другие.

Напомним, Русская православная церковь заявила о единогласной позиции поместных церквей по автокефалии УПЦ. В то же время в РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем по автокефалии Украинской церкви.

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