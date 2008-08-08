Уроженца Дагестана задержали после угроз Криду

Задержан уроженец Дагестана, который предположительно угрожал певцу Егору Криду в соцсетях.

Задержанного доставили на допрос, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на близкий к следствию источник.

В МВД Дагестана сообщили, что комментарий с угрозами написал 19-летний местный житель. Отмечается, что он угрожал организатору концерта, а не лично Криду.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати – с другой.

Нурмагомедов написал, что отмена концерта – «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам». Тимати записал видеообращение и упрекнул бойца в двойной морали.

В конфликт включилось минкультуры Дагестана, напомнив об ответственности за нарушение конституционных прав на участие в культурной жизни.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к жителям Дагестана, попросив их «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».