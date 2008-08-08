Минкультуры Дагестана включилось в конфликт вокруг концерта Крида

Министерство культуры Дагестана напомнило об ответственности за нарушение конституционных прав на участие в культурной жизни на фоне скандала с отменой концерта певца Егора Крида.

«В Дагестане обеспечиваются все необходимые условия для проведения не запрещенных законом культурно-массовых мероприятий, как с участием исполнителей и творческих коллективов республики, так и приглашенных гостей», – говорится в заявлении республиканского минкультуры, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Во время проведения этих мероприятий предпринимаются необходимые меры по охране общественного порядка.

В минкультуры отметили, что в соцсетях появились комментарии, «способные оказать дестабилизирующее влияние на общественное мнение и избирательно препятствующие организации тех или иных концертов». Хотя посещение массовых мероприятий является личным делом каждого.

«Также напоминаем о предусмотренной российским законодательством ответственности за нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры», – говорится в заявлении.

Напомним, Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах», ранее в соцсетях появились угрозы.

Боец Хабиб Нурмагомедов написал, что «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам». Тимати записал видеообращение и упрекнул бойца в двойной морали.