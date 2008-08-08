Глава МИД Британии назвал интервью Петрова и Боширова «фейковым телешоу»

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по версии Лондона, якобы причастны к отравлению Скрипалей.

Он заявил в Twitter, что «разоблаченная» Россия должна прекратить «фейковые телешоу». К последним он отнес не только интервью Петрова и Боширова, но и ситуацию с якобы присутствующими на Украине «российскими войсками».

Хант заявил, что Россия «вторглась» на Украину. Он отказался верить, что россияне, которые решили поддержать ополченцев, прибыли в Донбасс, как заявил британский министр, «в отпуск».

Москва не раз опровергала присутствие войск России в Донбассе. При этом не отрицалось, что граждане России, которые солидарны с жителями востока Украины, были и есть в Донбассе.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю

