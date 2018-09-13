Турция направила в Россию нового посла

Глава консульской службы министерства иностранных дел Турции Мехмет Самсар стал новым послом в России, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Раньше Самсар работал турецким послом в Киеве, сообщил источник РИА «Новости».

Он не уточнил, что когда новый посол приступит к работе.

С 2016 года на послом Турции в Москве был Хюссейн Дириоз.

Кроме того, назначены новые послы Турции в Испании, Бразилии, Австрии, а также постоянные представители при Совете Европы и Европейском союзе, передает ТАСС.