В кабмине Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору

Генеральный секретарь кабмина Японии Йосихиде Суга заявил, что Токио не поддерживает предложение президента России Владимира Путина о мирном договоре.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении (северных) островов и заключению мирного договора», – сказал Суга, передает «Рен ТВ».

По его словам, Япония не хочет подписывать соглашение без разрешения территориального спора.

В среду Путин в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.