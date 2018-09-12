Минфин обозначил сроки стабилизации ситуации с рублем

Ослабление рубля, к которому привела волатильность на развивающихся рынках, завершится до конца года, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

Колычев заявил, что «это редко бывает длительный период», потому, вероятно, до конца 2018 года волатильность и ослабление рубля завершатся, передает РИА «Новости».

Он добавил, что краткосрочный отток капитала из России, также вызывавший ослабление национальной валюты, зависит от ситуации на глобальных рынках и связан с ней.

«Во многом то, что мы наблюдаем в России, это продолжение того, что мы наблюдаем на других развивающихся рынках», – пояснил он.

Также в пятницу министерство ждет от Банка России «единственно правильное» решение относительно ключевой ставки.

Колычев добавил, что это решение «только положительным образом отразится на экономике, на гражданах, на компаниях, на валютном рынке, на других финансовых рынках».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал реальный курс рубля.