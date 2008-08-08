Орешкин назвал реальный курс рубля

Ослабление рубля произошло из-за краткосрочного резкого оттока капитала из России, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин выразил уверенность, что как только отток капитала прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», – добавил Орешкин, передает РИА «Новости».

По словам главы МЭР, в настоящее время нет причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар.

В начале недели евро и доллар обновляли максимумы с марта 2016 года – доллар был выше 70 рулей, евро – выше 81 рубля, однако в среду скорректировались вниз.

На прошлой неделе первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причиной снижения курса российской валюты ожидание новой волны санкций и нестабильность на развивающихся рынках, в том числе в Турции, ЮАР и Аргентине.