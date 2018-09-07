Силуанов объяснил недооцененность рубля

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причиной снижения курса российской валюты ожидание новой волны санкций и нестабильность на развивающихся рынках, в том числе в Турции, ЮАР и Аргентине.

В то же время министр полагает, что волатильность курса рубля не продлится много времени. По словам Силуанова, у Минфина и Банка России есть рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе это касается приобретения иностранной валюты для пополнения резервов, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что российские власти не задаются целью достичь более слабого или сильного рубля. Самой важной задачей Силуанов назвал прогнозируемость ситуации с курсом рубля.

Кроме того, Силуанов заявил, что министерство финансов ожидает по итогам 2018 года профицит бюджета в 2% от ВВП.