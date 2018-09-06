Бюджету России предрекли неожиданно высокий профицит

Министерство финансов ожидает по итогам 2018 года профицит бюджета в 2% от ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Он около 2% будет», – передает его слова РИА «Новости».

Добавим, что в первом полугодии 2018 года бюджет был исполнен с профицитом в 1,9% ВВП, или 877 млрд рублей. При этом рост профицита выше темпов, которые ожидались – в начале июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал профицит федерального бюджета в 2018 году выше 1% ВВП.