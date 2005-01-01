Кудрин заявил о профиците бюджета по итогам 2018 года

Профицит федерального бюджета в 2018 году будет выше 1% ВВП, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«С учетом волатильности цены (на нефть), конечно, может быть, нужно брать более умеренные показатели, но для нас очевидно, что профицит бюджета по итогам года будет явно больше 1% ВВП», – сказал Кудрин в Госдуме, передает РИА «Новости».

Госдума рассматривает поправки в бюджет 2018 года, которыми предусмотрено исполнение бюджета в текущем году с профицитом в 0,5% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП.

Как пояснил Кудрин, в поправках заложена средняя цена на нефть на уровне 61,4 доллара за баррель, но цена будет выше.

Во вторник президент России Владимир Путин озвучил свой прогноз на профицит федерального бюджета в 2018 году.

В мае Минфин России спрогнозировал профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 440,6 млрд рублей.