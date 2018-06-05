Путин озвучил ожидаемый уровень профицита годового бюджета России

Президент России Владимир Путин озвучил свой прогноз на профицит федерального бюджета в 2018 году.

Путин заявил, что профицит составит 0,5% ВВП, передает ТАСС.

В мае Минфин России спрогнозировал профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 440,6 млрд рублей. По ожиданиям ведомства, профицит составит 0,45% ВВП вместо дефицита 1,3% ВВП, который заложен в действующем законе о бюджете.