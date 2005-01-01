Минфин спрогнозировал профицит бюджета в 440,6 млрд рублей

Опубликован проект поправок в бюджет на 2018 год и период 2019–2020 годов, Минфин России ожидает профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 440,6 млрд рублей.

Ведомство ожидает, что профицит составит 0,45% ВВП вместо дефицита 1,3% ВВП, который заложен в действующем законе о бюджете, передает «Прайм».

По мнению Минфина, доходы бюджета в 2018 году окажутся на 1,8 трлн рублей выше, чем ожидалось, то есть составят 17,032 трлн, дополнительные нефтегазовые доходы – на 2,2 трлн рублей (составят 2,74 трлн рублей).

Уточненный прогноз составлен Минэкономразвития.

Минфин предлагает увеличить расходы до 16,591 трлн рублей, то есть на 62 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга устанавливается на уровне 10,281 трлн рублей (в действующем законе – 10,502 трлн рублей), внешнего долга – 61,9 млрд долларов (в действующем законе – 71,6 млрд долларов).

Напомним, Минфин собрался в пять раз увеличить покупку валюты –согласно документу, Минфин хочет направить на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн рублей.