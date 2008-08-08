Кириенко объяснил, почему русских в иностранных играх изображают плохими

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что зарубежные страны делают попытки влиять на детей через компьютерные игры.

На съезде Российского общества политологов Кириенко затронул тему перехода политики в интернет-пространство и ее влияния на молодежь и детей.

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин «детская политика» или политика по отношению к детям», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

Он отметил, что есть некие «вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр».

По его словам, в большинстве компьютерных игр, производимых за границей, «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», – подчеркнул Кириенко.

Замглавы администрации добавил, что это «просто пространство политической борьбы», к которому надо относиться соответствующим образом.

Ранее в сети возмутились появлением иностранной игры про подлодку «Курск».