Прилепин рассказал о начале военной реформы в ДНР

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Обмануть советских русских оказалось слишком просто

Впоследствии деятели НФЛ проговорились: речь изначально шла о циничном обмане русских Фото: Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно 30 лет назад был основан Народный фронт Латвии – организация, усилиями которой Рига вышла из состава СССР. Это стало возможно благодаря лояльному отношению к НФЛ местных русских, впоследствии лишенных родного языка, гражданства и Родины. Но почему русские оказались столь наивны и уязвимы перед циничной ложью латышей? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...

Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...
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Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
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          Прилепин рассказал о начале военной реформы в ДНР

          Перестановки не скажутся на боеспособности армии ДНР, уверен Прилепин   10 сентября 2018, 17:56
          Фото: Андрей Веселов/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Писатель и ополченец Захар Прилепин подтвердил газете ВЗГЛЯД: батальон, названный в его честь, находится в процессе переподчинения по указанию властей ДНР. Экс-советник Захарченко Александр Казаков, подтвердив факт упразднения Минобороны ДНР, рассказал о новом месте работы экс-министра обороны Владимира Кононова.

          Пока не объявлено решение по поводу полка специального назначения, в который входят такие подразделения, как «Патриот», «Пятнашка» и «прилепинский батальон» – названный по имени известного писателя Захара Прилепина. Предполагается, что эти структуры будут переподчинены МВД.

          Сам Прилепин подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Все эти новости идут немного с опережением. Все, на самом деле, в процессе».

          «Все нормально, на самом деле. На самом деле, не упраздняется минобороны – создаются новые структуры, по объективным причинам. Захарченко был главнокомандующим. Сейчас главнокомандующего нет, и неизбежны процессы, которые не могут не идти, потому что будет другая система управления», – заметил собеседник.

          По мнению Прилепина, переподчинение «Легиона» и «Витязя» и других подразделений минобороны, по большому счету, непринципиально.

          «Просто подразделения меняют вывески, все подразделения так или иначе остаются в составе армии ДНР, как бы они не назывались, – подчеркнул собеседник. – То, что какое-то подразделение числилось в МЧС? Вы прекрасно понимаете, что они не занимались работой, связанной с МЧС или Минтрансом. Они все были так или иначе распределены по разным службам, а сейчас будут сфокусированы в двух-трех ведомствах». Так или иначе, это процесс чисто технологический, который никак не коснется боеспособности войск ДНР, подчеркнул Прилепин.

          Ранее в понедельник ополченец и блогер Александр Жучковский сообщил в своем телеграм-канале: подразделения, действовавшие при Александре Захарченко, при Александре Тимофееве («Ташкенте») и при «других бывших руководителях, наконец начали переподчинять» армейскому корпусу ДНР.

          При этом напомним, тот же Жучковский накануне передал слухи о полном упразднении министерства обороны ДНР после отставки министра Владимира Кононова (позывной «Царь»), министра обороны с августа 2014 года.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новым и.о. главы самопровозглашенной республики стал глава ее Народного совета Денис Пушилин.

          О перестройке в силовых структурах ДНР сообщают и в Киеве. «На Донбассе в спешке расформировали элитные подразделения охраны и специального назначения», которые непосредственно подчинялись бывшим руководителям ДНР, – так изложил эту новость УНИАН со ссылкой на данные главного управления разведки минобороны Украины.

          По словам Жучковского, речь идет о действовавшем при МЧС отряде «Легион», и о подразделении «Витязь» министерства транспорта ДНР. «Да, даже у минтранса был свой батальон», – отмечает ополченец. Сообщения о переподчинении «Легиона» подтвердил в Facebook командир отряда Сергей Завдовеев.  «Отряд «Легион» был, есть и будет, мы перешли из МЧС в Народную Милицию ДНР (Корпус), полным составом и со всем своим вооружением!», – написал он.

          Напомним, сообщалось, что Прилепин принимал у себя на даче в Подмосковье бывшего вице-премьера ДНР Тимофеева («Ташкента») и Александра Казакова, советника Захарченко в 2014-18 годах.

          Сам Казаков подтвердил газете ВЗГЛЯД сообщения об упразднении Минобороны, при этом подчеркнув, что таково было давнее намерение самого Захарченко.  

          «Что касается министерства обороны, разговор об этом шел давно, Александр Захарченко был в курсе о том, что нужно привести все институции республики более-менее в соответствие с Минскими соглашениями, а в них, я напомню, нет армии ДНР, есть народная милиция», – пояснил собеседник. 

          Теперь же, продолжает он, когда начался транзит власти, история с этими изменениями институций, о которых говорил и знал Захарченко, будет быстро закончена. «Насколько я знаю, самого Владимира Кононова хотят сделать начальником военного училища», – сказал Казаков, но оговорился, что это его личная информация и официального подтверждения этому нет.

          «Насколько мне известно, уже вошли в состав корпуса «Легион» и «Витязь» и в этом нет ничего революционного, - продолжает он. – Это все было задумано еще Захарченко, и если бы он был жив, произошло бы то же самое. Это не реформа, это приведение в порядок всей военной сферы. Это все замысел Захарченко».

          Казаков обращает внимание на то, что «Легион» и «Витязь» - не простые боевые подразделения. «Они выполняли еще специфические функции при министерствах, - напоминает он. – Скажем, «Витязь» занимался сопровождением грузов, как подразделение при Минтрансе. А воевали они потому, что там все воюют. При переходе в корпус я думаю, что боеспособность этих подразделений повысится. В этом был уверен и Захарченко».


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